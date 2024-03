Casadei: «Ho una chat con i compagni della Primavera dell’Inter!»

Cesare Casadei si è raccontato sul sito ufficiale della FIGC ed è tornato al legame che ha ancora con i suoi veccho compagni della Primavera, compreso Giovanni Fabbian.

COMPAGNI – Ieri in Italia–Lettonia Under 21 Giovanni Fabbian e Cesare Casadei hanno segnato i due gol che hanno dato la vittoria alla squadra di Nunziata. Il calciatore ex Inter ed ora in forza al Chelsea non ha dimenticato il suo passato: «Il rapporto con Fabbian? Le nostre strade, almeno quelle da coinquilini, si sono divise, ma restiamo legatissimi, come con altri compagni della Primavera dell’Inter. Abbiamo ancora una chat dove ogni tanto ci scriviamo».