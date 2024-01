Scaloni: «Lautaro Martinez? L’Inter dipende tanto da lui! Una differenza»

Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, è a Dubai per i Globe Soccer Awards che saranno assegnati questo pomeriggio. In una lunga intervista con Sky Sport si è espresso anche su Lautaro Martinez e sull’Inter.

L’EX – Lionel Scaloni ha giocato nella Lazio e guarderà la partita di Supercoppa Italiana stasera contro l’Inter: «La Lazio la porto nel cuore. Una partita difficile, sta giocando benissimo e ha trovato una maniera di giocare molto effettiva. Ma nella stessa maniera anche l’Inter, una squadra difficile da affrontare. Io la Lazio la porto nel cuore, speriamo sia una bella partita. Lautaro Martinez secondo me adesso ha la squadra in mano in Italia, penso sia arrivato il suo momento. Lui sa che l’Inter dipende tanto da lui: magari qualche anno fa, coi suoi compagni di reparto, era un po’ più tranquillo ma adesso ha preso la squadra a cuore. Lo vedo bene, lo vedo maturo, poi è un ragazzo che ha dato tantissimo sempre e anche quando non stava in buone condizioni ha sempre voluto giocare».

UN PIACERE – A prescindere da Lautaro Martinez, a Scaloni piace il calcio italiano: «Spesso vengo in Italia non solo per venire gli argentini giocare, ma perché è sempre stato un campionato interessante per gli allenatori. Adesso tante squadre giocano benissimo, è sempre stato un piacere vedere una partita in Italia. Poi gli argentini quando devono scegliere hanno sempre l’Italia e la Spagna come prime scelte».

MEZZO PRONOSTICO – Scaloni non dà per scontato che l’Inter riesca a vincere la Serie A: «Avendo la Juventus dietro che non molla mai non sono sicuro. Si sa che la Juventus non molla mai e non smette di dare forza, non posso dirlo. Sono due squadre forti».