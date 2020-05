Scaloni: “Lautaro Martinez-Barcellona? DovrÃ  lottare per giocare. Icardi…”

Scaloni: “Lautaro Martinez-Barcellona? Dovrà lottare per giocare. Icardi…”

Intervistato sulle frequenze di Radio La Red, Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato dei due attaccanti di proprietà dell’Inter, Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona, e Mauro Icardi, in prestito con diritto di riscatto al Psg

TITOLARITÀ – Queste le parole di Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, sul possibile trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona. «Se Lautaro arriverà a Barcellona, ​​penso che l’allenatore troverà un modo per renderlo un titolare. Si dovrà sacrificare per ottenere il posto, ma è importante che giochi con continuità».

CRESCITA – Scaloni sull’exploit dell’ex Racing con la squadra nerazzurra. «Lautaro Martinez prima della Russia (il Mondiale, ndr) non era questo. È cresciuto molto, oggi è molto più giocatore, anche se fino all’ultimo è stato preso in considerazione».

ESCLUSIONE – Scaloni su Mauro Icardi, attaccante del club meneghino in prestito con diritto di riscatto al Psg. «Con Mauro abbiamo un buon rapporto. Quando ha avuto problemi con l’Inter, abbiamo avuto amichevoli e non ha giocato. Dato che facciamo le convocazioni in base alle prestazioni, ho pensato che non dovesse venire».