Icardi-Psg, il Chelsea osserva! Niente sÃ¬ Inter? Blues pronti ad approfittare

Icardi-Psg, il Chelsea osserva! Niente sì Inter? Blues pronti ad approfittare

Trattativa in corso tra Psg e Inter per rinegoziare il diritto di riscatto per Mauro Icardi, con il Chelsea spettatore interessato

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Daily Star, il Chelsea sarebbe alla finestra per vedere i risvolti della negoziazione tra Psg e Inter (come riportano qui in Italia, ndr) per il riscatto di Mauro Icardi da parte del club parigino. Infatti il portale britannico riferisce come l’allenatore della squadra francese, Thomas Tuchel, non sarebbe convinto dell’atteggiamento mostrato dall’attaccante argentino durante quests stagione. Dal canto suo, la società nerazzurra non avrebbe alcuna intenzione di reintegrarlo. In questi discorsi potrebbero dunque inserirsi i Blues. Il tecnico della compagine londinese, Frank Lampard, sarebbe un ammiratore del centravanti albiceleste. E ciò potrebbe pesare sulla scelta di inserirlo nel reparto offensivo finora occupato da Tammy Abraham, Olivier Giroud e Michy Batshuayi.