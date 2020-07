Sarri: “Risultati dell’Inter non dovrebbero creare rilassamento! Juventus…”

Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Juventus e il Milan. L’allenatore bianconero ha risposto a una domanda sul distacco aumentato in classifica con la Lazio e soprattutto con l’Inter in virtù degli ultimi risultati

AVVISO ALLA JUVENTUS – La risposta di Maurizio Sarri: «I risultati dell’Inter? Non dovrebbero creare nessun tipo di rilassamento. Questo è un periodo così, in cui le partite sono tutte difficilissime. Sbagliare una partita può essere estremamente facile. Nessuna delle squadre che ho visto sembra in grande condizione fisica, l’aspetto mentale diventa estremamente delicato. In questo periodo i risultati non scontati possono venire fuori con grandissima facilità. Sarà un mese durissimo, in cui ci sembrerà più facile e più difficile. Guardiamo a domani, non ci interessa neanche con chi giochiamo la prossima ».