Tronchetti Provera: “Inter, restare uniti! Conte troverÃ  soluzioni. Messi…”

Tronchetti Provera: “Inter, restare uniti! Conte troverà soluzioni. Messi…”

Tronchetti Provera ha parlato ai microfoni di “GR Parlamento” nel corso della trasmissione “La politica nel pallone”. L’AD di Pirelli, storico sponsor dell’Inter, commenta il momento nerazzurro e non solo

COMMENTI – Di seguito le parole di Marco Tronchetti Provera: «Antonio Conte ha grande esperienza e riuscirà a trovare le soluzioni. Ha già fatto tanto nella prima parte della stagione, ora è un momento difficile ma l’Inter ne uscirà. Bisogna soffrire ancora un po’, ma restare uniti. Sono tra i testimoni sbigottiti di quanto sta accadendo. Risulta molto difficile dare una spiegazione a qualcosa di inspiegabile. Ci sono momenti di calcio di grandissima qualità, abbiamo visto un ottimo Christian Eriksen nelle scorse settimane, poi abbiamo visto anche campioni come Lautaro Martinez mancare dei gol fatti e altri non riuscire a chiudere partite di fatto già chiuse. Penso che anche Conte si stia chiedendo cosa sta succedendo. La squadra nel suo insieme non riesce ad avere quella necessaria tenuta mentale e fisica, vediamo grandi ingenuità anche da parte di difensori che hanno giocato insieme negli scorsi anni e hanno fatto bene. Penso sia un tema psicologico, di concentrazione. La difesa è davvero sorprendente, non ha il rendimento che dovrebbe avere per le qualità che ha. Nel calcio la componente morale è fondamentale, la leadership in campo è importante per superare i momenti di passaggio psicologico che ci sono in tutte le partite. Le grandi squadre hanno questa forza, l’Inter ancora no. Lionel Messi? Onestamente in un momento come questo investire più di quello che stiamo facendo negli sport non è fattibile. Noi siamo già impegnati su tanti fronti, dalla Formula 1, alla Coppa America, all’Inter. Dobbiamo chiedere a Steven Zhang di fare lui uno sforzo, noi possiamo aiutare ma non fare cose significative».