San Siro, Inter e Milan incontrano Comune: avanza proposta sport district

Inter e Milan hanno consegnato al Comune di Milano due nuove proposte per il nuovo stadio che comprende una nuova idea per l’impianto dell’attuale San Siro

COMUNICATO – A seguire la nota dell’Inter al termine dell’incontro con Milan e Comune di Milano sul nuovo stadio a San Siro e la rifunzionalizzazione del Meazza: “AC Milan e FC Internazionale Milano sono tornate oggi a incontrare l’Amministrazione Comunale di Milano per presentare due ipotesi progettuali di rifunzionalizzazione dell’attuale Meazza, nel contesto della realizzazione di un nuovo Stadio per Milano a San Siro. Tali ipotesi, in ottemperanza alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e come convenuto nel precedente incontro, prevedono una rifunzionalizzazione del Meazza destinandolo prevalentemente a funzioni sportive di base e a funzioni di intrattenimento per far vivere il distretto di San Siro 365 giorni all’anno, in ottica di servizio e beneficio per la cittadinanza. I Club proseguiranno nell’approfondimento tecnico ed economico delle ipotesi progettuali presentate, sempre in coerenza con le linee guida indicate dal Comune“. Inoltre, secondo quanto riportato da “ANSA.it”, un nuovo vertice con i tecnici del Comune per la valutazione di queste proposte potrebbe avere luogo tra 10 giorni.