VIDEO – Inter, festa per il Capodanno cinese: i tre eventi per celebrarlo

L’Inter intende celebrare alla grande il Capodanno cinese, quello dell’inizio dell’anno del topo, con un video per i social, una maglia celebrativa in Inter-Cagliari e un Dragon Show a San Siro

EVENTI – A seguire il comunicato, pubblicato dal sito dell’Inter, che spiega in dettaglio tutte le iniziative organizzate dal club nerazzurro per il Capodanno cinese che dà inizio all’anno del topo: “Per celebrare il Chinese New Year, l’Inter scende in campo con numerose iniziative volte a festeggiare l’inizio dell’anno del topo“.

VIDEO – “È stato lanciato oggi, sui canali digitali nerazzurri cinesi e globali, il video hero con protagonista il capitano Samir Handanovic, nato proprio nell’anno del primo segno zodiacale cinese. Il video gioca sui soprannomi che i tifosi cinesi hanno assegnato ai giocatori nerazzurri e mostra lo scambio di regali tra Handanovic e Berni, D’Ambrosio, Lukaku, Brozovic, Vecino e l’allenatore Antonio Conte. I regali sono legati ai soprannomi assegnati ad ognuno di loro dai tifosi cinesi, ai quali è rivolto il video, a dimostrazione della sempre crescente attenzione del club nerazzurro verso il mercato orientale“.

MAGLIA SPECIALE – “A partire da oggi è inoltre in vendita sull’Official Online Store nerazzurro all’indirizzo https://store.inter.it/it/ la maglia Home celebrativa del nuovo anno lunare: oltre ai nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi, la particolarità della maglia risiede nei numeri, realizzati per la prima volta con un pattern recante il tradizionale “FU” 福, tipico messaggio di buona fortuna, in diversi stili di calligrafia cinese. La maglia verrà indossata dalla squadra nerazzurra domenica 26 gennaio in occasione della gara tra Inter e Cagliari“.

T-SHIRT – “È stata inoltre realizzata una t-shirt con un logo dedicato all’anno del topo e un timbro in stile tradizionale orientale con all’interno la scritta “Inter” in cinese. I fan nerazzurri potranno anche utilizzare il nuovo filtro su Instagram realizzato ad hoc attraverso le grafiche e le creatività del key-visual utilizzato sui canali dell’Inter“.

DRAGON SHOW – “Infine, nel prepartita del lunch-match di domenica 26 gennaio, i tifosi nerazzurri presenti allo stadio San Siro potranno assistere ad un inedito Dragon Show, caratteristico spettacolo tradizionale cinese che rappresenta un vero e proprio cerimoniale portafortuna. Per l’occasione, i leoni si presenteranno in versione nerazzurra. Lo show sarà rappresentato da due eccellenze europee: la Asd Taishan e la Asd Dragoni del Sud“.