San Siro, le cifre versate da Inter e Milan per l’affitto dello stadio

Quanto hanno versato Inter e Milan per l’affitto dello stadio San Siro? Le cifre complessivamente versate dal club nerazzurro e da quello rossonero.

BILANCI – Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, M-I Stadio SRL, società formata da Inter e Milan per gestire lo stadio San Siro, ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2021 con un rosso di 3,9 milioni di euro. Il bilancio al 30 giugno 2020 si era chiuso con un utile di 1,059 milioni di euro con ricavi per complessivi 11,2 milioni di euro (21,3 milioni di euro nel 2019/20) e costi per 15,2 milioni di euro (20,1 milioni di euro nel 2019/20).

RICAVI – I ricavi, considerati la chiusura di store, museo e tour dell’impianto, sono in sostanza pari a quanto versato dalle società nerazzurra e rossonera quanto ad affitto dello stadio Meazza. In complesso, al netto dei costi riaddebitati ai club, M-I Stadio ha fatto registrare ricavi dalle due società pari a 8,6 milioni di euro nel 2020/21, rispetto ai 9,4 milioni di euro del 2019/20.

MEDIA – In complesso, dalla stagione 2015/16 al 2020/21, le due società hanno versato per l’affitto dell’impianto 49 milioni di euro, in media 8 milioni di euro per club nerazzurro e rossonero in ogni stagione.

Fonte: CalcioeFinanza.it – Matteo Spaziante