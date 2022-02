Plastino: «Juventus per lo scudetto? Troppe squadre, ma è possibile»

Michele Plastino intervenuto in video dagli studi di Sky Sport ha parlato della situazione al vertice in Serie A e del possibile inserimento della Juventus.

LOTTA SCUDETTO – Michele Plastino su Sky dice la sua riguardo la lotta scudetto al vertice con Inter, Milan e Napoli, facendo riferimento al possibile inserimento della squadra bianconera: «La Juventus ha perso dei punti nelle partite precedenti. Perché con quei quattro punti in più avrebbe potuto fare un pensierino più concreto verso la volata scudetto. Io rimango dell’idea che credo più nella Juventus in Champions League e non in campionato. Non è un’inseguimento a una squadra, ci sono troppe squadre in avanti per sperare fortemente, poi il calcio ci ha insegnato che tutto è possibile».