Inter, contro il Milan cambia la coppia d’attacco rispetto il Genoa – SM

L’Inter di Simone Inzaghi deve mandare un segnale importante dopo le ultime cinque gare tra campionato e Champions League. Contro il Milan in Coppa Italia cambierà la coppia d’attacco.

GLI ATTACCANTI – Mentre Simone Inzaghi studia nuove soluzioni tattiche per la sua Inter con il possibile cambio di modulo dal 3-5-2 al 3-4-1-2 con Calhanoglu trequartista (vedi articolo), contro il Milan in Coppa Italia cambierà anche la coppia titolare d’attacco. Rispetto la trasferta al Marassi, difatti, la coppia sarà formata dai due titolari Edin Dzeko e Lautaro Martinez, che torna titolare rispedendo Alexis Sanchez in panchina. L’argentino vuole ritrovare necessariamente la via del gol e magari sbloccarsi da questo momento no. Caicedo resta anche lui un’arma a partita in corso mentre Joaquin Correa dovrà rinviare di una partita il suo ritorno in campo.

