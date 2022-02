Toldo e il gol alla Juventus: «Vieri voleva segnare, ma il gol è mio!»

Francesco Toldo, in occasione del programma “Senza guanti, tutti per uno #Zoff80” realizzato da Sky per gli 80 anni di Dino Zoff, in compagnia di altri portieri ex Inter come Gianluca Pagliuca, Walter Zenga e Angelo Peruzzi, ha ricordato il gol realizzato alla Juventus nel 2002. L’intervista completa andrà in onda lunedì 28 febbraio.

GOL DA PORTIERE – Francesco Toldo rivolgendosi agli altri ex portieri dell’Inter, ha ricordato il gol realizzato alla Juventus: «Io l’ho lasciato volentieri a Bobo (Vieri, ndr) che voleva vincere la classifica cannonieri, ma non l’ha toccata!» Poi su Dino Zoff ha aggiunto: «Nel 2000 è stato il mio allenatore in nazionale».

Fonte: Sky