Milan-Inter, Pioli costretto a ricorrere al turnover nel derby di Coppa Italia

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dovrà ricorrere al turnover nel derby contro l’Inter, semifinale di andata di Coppa Italia.

TURNOVER – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan dovrà sicuramente fare a meno di Zlatan Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia contro l’Inter. Martedì sera altro certo assente Sandro Tonali. Stefano Pioli dovrà fare ricorso al turnover, anche per far rifiatare dei calciatori apparsi fuori fase nelle ultime partite. Molto probabile che il tecnico utilizzi Ismael Bennacer a centrocampo con uno fra Franck Kessie e Rade Krunic, con l’altro posizionato sulla trequarti sostituendo Brahim Diaz. In campo il titolatissimo Rafael Leao e possibile maglia da titolare anche per Alexis Saelemaekers sulla destra.

Fonte: SportMediaset.it