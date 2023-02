La Sampdoria di Stankovic ha ritrovato un’anima e Gabbiadini

La Sampdoria sta vivendo una stagione decisamente più difficile delle attese, ma dopo il Mondiale Stankovic è riuscito a dare anima e voglia di lottare alla sua squadra.

TATTICA – Dejan Stankovic ha plasmato la sua Sampdoria con un modulo ibrido, che prevede come base la difesa a tre. Varata tra l’altro proprio in Inter-Sampdoria. Poi può variare tra 3-5-2 e 3-4-1-2, anche a seconda dei momenti della partita. I blucerchiati tendono a difendere bassi per poi sfruttare le ripartenze, ma nella metà campo avversaria sanno portare pressing uomo su uomo. Le fasce sono una fonte di gioco, sia per l’impostazione che per lo sfogo offensivo.

STATISTICHE – La Sampdoria è penultima in Serie A con 10 punti fatti. In casa il suo rendimento è nettamente peggiore: in 10 partite 8 sconfitte e 2 pari, con 2 gol segnati (peggior attacco) e 16 subiti (quarta peggior difesa). In generale la squadra con 10 gol segnati è il peggior attacco della Serie A. I 36 gol al passivo rappresentano la terza peggior difesa del campionato. I blucerchiati sono primi per cartellini gialli, con 67 in campionato.

DETTAGLI – Emil Audero è il miglior giocatore per rendimento secondo i rating di WhoScored. La Sampdoria è quinta in Serie A per parate e all’attivo del portiere ci sono anche 2 rigori neutralizzati. Bruno Amione in poco tempo è diventato un fedelissimo di Stankovic, che non ci rinuncia mai e gli cambia anche ruolo a seconda delle esigenze. Difensore di gran fisico e aggressività, è secondo per passaggi medi, primo per intercetti, primo per duelli aerei, autore anche di un assist. Harry Winks in un certo senso è la novità di gennaio. Tornato finalmente a disposizione dopo un lungo recupero, Stankovic lo ha rilanciato come titolare in mediana e l’inglese unisce qualità e quantità: primo per passaggi medi e secondo per contrasti. Filip Djuricic è una delle chiavi tattiche del tecnico. Fondamentale per corsa e per la capacità di adattarsi a più ruoli, è il secondo marcatore con 2 gol, primo per passaggi chiave e per dribbling. Manolo Gabbiadini è il riferimento offensivo della Sampdoria. Primo marcatore con 4 gol, autore di una doppietta nell’ultima partita, primo per tiri a partita.