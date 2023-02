Sampdoria-Inter, contro l’ex Stankovic per staccare le inseguitrici

Sampdoria-Inter chiude alle 20.45 la ventiduesima giornata di Serie A. Dopo aver visto giocare tutte le rivali dirette è il tempo di staccarle e fare in modo di mettere un netto divario.

ULTIMI IN CAMPO – Sampdoria-Inter arriva per completare la ventiduesima giornata di Serie A. Il weekend ha visto, in rigoroso ordine cronologico: il Milan vincere, la Roma pareggiare, l’Atalanta vincere e la Lazio perdere contro i bergamaschi. Oltre al Napoli, che col 3-0 alla Cremonese si è confermato pressoché inarrivabile e ora è a +16. Niente aggancio al secondo posto, ma di contro possibilità di allungare per l’Inter: se vince va a +5 su terza, quarta e quinta. Sarebbe un notevole cuscinetto sulla zona Champions League, proprio alla vigilia del ritorno delle coppe europee (domani, ma col Porto sarà la prossima settimana). Per farlo bisognerà però chiedere strada al grande ex Dejan Stankovic, impossibilitato a fare regali visto che la sua Sampdoria è penultima.

I GRANDI RIENTRI – Per Sampdoria-Inter probabile (ma non scontato, anche perché Simone Inzaghi ieri non ha parlato) che giochino titolari Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Se il belga si è già visto in questo 2023 anche dal 1′ il croato sarebbe la prima volta addirittura dal 18 settembre. Un’era fa, ma anche tanti infortuni fa. Nel frattempo Hakan Calhanoglu si è imposto davanti alla difesa, quindi da ora in poi bisognerà capire come gestire entrambi. Problema di abbondanza che non può però dare fastidio a Inzaghi, visto che ogni allenatore dev’essere in grado di sfruttare queste risorse. La Sampdoria di Stankovic si affida ai nuovi acquisti (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Sampdoria-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).