De Grandis: «Inter si sta ritrovando. Lukaku farà qualcosa prima o poi!»

L’Inter di Inzaghi vive un buon momento di forma e risultati che potrebbe tornare utile con il ritorno della Champions League, dove i nerazzurri sfideranno il Porto agli ottavi di finale. Secondo De Grandis, intervenuto a Sky Sport, Lukaku e Brozovic potranno fare la differenza.

DIFFERENZA – L’Inter di Simone Inzaghi è la seconda forza del campionato, seppur molto distante dal Napoli capolista. Il buon momento dei nerazzurri potrebbe tornare utile in Champions League dove, secondo Stefano De Grandis, sia Romelu Lukaku sia Marcelo Brozovic potrebbero fare la differenza: «Penso che l’Inter si stia ritrovando. Lukaku prima o poi dovrà fare qualcosa, soprattutto con il ritorno della Champions League. Anche il rientro di Brozovic è importante negli equilibri dell’Inter. Non possiamo dare nulla per scontato, ma in questa Champions League possiamo crederci un po’ di più. Non nella vittoria finale ma nel divertirci un po’ di più».