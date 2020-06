Sampdoria, partitella di preparazione in ottica Inter. Torna un difensore

Nuova seduta di allenamento questa mattina per la Sampdoria di Claudio Ranieri, in vista della sfida contro l’Inter della prossima settimana che sancirà il ritorno in campo dei blucerchiati. Continua il recupero del difensore Alex Ferrari.

PARTITELLA – Dopo la breve seduta pomeridiana di ieri, altro allenamento questa mattina per la Sampdoria di Claudio Ranieri in vista della partita contro l’Inter della prossima settimana. I blucerchiati, dopo una breve fase di riscaldamento, si sono sfidati in una partitella terminata 2-1: in gol per la squadra vincitrice Manolo Gabbiadini e Mehdi Léris, per gli avversari invece rete di Morten Thorsby. L’unico giocatore a non prendere parte alla sfida è stato il difensore Alex Ferrari, tornato però ad allenarsi in campo nel suo percorso di recupero agonistico.