Morgan (ex Manchester United): “Sanchez inutile, stia dov’Ã¨! Ritorno…”

Morgan (ex Manchester United): “Sanchez inutile, stia dov’è! Ritorno…”

Willie Morgan, ex ala del Manchester United dal 1968 al 1975, ha parlato alla fanzine Red News di Alexis Sanchez, usando parole davvero dure nei confronti del cileno in prestito all’Inter.

RITORNO NON GRADITO – Con ogni probabilità, al termine del suo prestito all’Inter, Alexis Sanchez tornerà a essere un giocatore del Manchester United. Un ritorno poco gradito secondo quanto dichiarato da Willie Morgan, ex ala che ha vestito la maglia dei Red Devils dal 1968 al 1975. L’ex calciatore scozzese ha infatti sparato a zero sull’attaccante cileno, quasi ai limiti dell’offensivo: «Guardate la situazione di Alexis Sanchez. Il club ha addirittura accettato di pagare metà del suo stipendio pur di far sì che qualcuno lo prendesse. È una cosa pazzesca. Un suo ritorno al Manchester? Spero lo faccia come lustrascarpe. È inutile. Il posto migliore per lui è dove si trova adesso. Non lo rivoglio. Abbiamo già abbastanza problemi nel doverci liberare di altri giocatori, senza che lui ritorni».