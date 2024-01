Samardzic, Balzaretti ricorda l’Inter: «Una cosa successa in estate!»

Samardzic è nuovamente al centro delle trattative di mercato, stavolta per un forte interesse del Napoli che proprio come l’Inter la scorsa estate non riesce a trovare la quadra con il padre-agente del ragazzo. A chiarire la situazione è Balzaretti, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, che fa riferimento proprio alla scorsa estate: di seguito le sue parole a Sky Sport

APPETIBILE – Lazar Samardzic, proprio come la scorsa estate, è al centro delle trattative di calciomercato. Dopo l’Inter, anche il Napoli sta incontrando difficoltà con il padre-agente del centrocampista serbo. Federico Balzaretti, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, chiarisce la situazione: «C’è sicuramente grande interesse intorno al ragazzo, è appetibile perché è un ragazzo che ha talento e qualità che ha già mostrato e quindi è normale che ci sia molto interesse già dalla scorsa estate. Anche qui devo dire che non c’è nulla di imminente, è a disposizione della squadra e del mister. Tutti i club che vedete scritti sono club che si sono avvicinati per avere informazioni sul ragazzo, come successo in estate, ma non c’è nulla di imminente».