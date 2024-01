Sensi-Leicester, Inter in attesa: no contatti! Un piano per l’attacco – SM

Sensi ha dato il suo ok per il trasferimento in Premier League, dove lo vuole il Leicester. Adesso l’Inter, che chiede almeno due milioni per il cartellino del centrocampista, è in attesa dell’offerta giusta. Di seguito quanto riportato da sportmediaset.it

IN ATTESA – Stefano Sensi si avvicina alla Premier League. Il centrocampista dell’Inter, che a giugno andrà in scadenza di contratto, è richiesto dal Leicester che ha già incassato l’ok del giocatore. Il club nerazzurro, che chiede almeno 2 milioni di euro per il cartellino di Sensi, è in attesa dell’offerta giusta per sbloccare l’affare. Secondo quanto riportato da sportmediaset.it, non ci sono ancora stati contatti tra i due club. Qualora l’Inter riuscisse a piazzare Sensi, dopo aver ceduto anche Agoumé, potrebbe far spazio in rosa per un attaccante ma aspetterà comunque gli ultimi giorni di mercato per cogliere l’occasione giusta.