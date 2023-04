Salvio: «Inter, buon vantaggio ma Benfica in Champions League…»

Eduardo Salvio, esterno argentino ex Benfica e oggi al Pumas Unam, ha parlato della squadra portoghese in vista del match di Champions League con l’Inter.

RIMONTA – Queste le parole di Eduardo Salvio a SportItalia sull’ipotesi rimonta del Benfica questa sera contro l’Inter dopo la sconfitta nel match di andata in Champions League. «L’Inter ha accumulato un buon vantaggio, ma – si legge su SportItalia.com – il Benfica è una grande squadra e lo ha fatto vedere per tutta la durata di questa Champions League. Ha avuto un calo in queste ultime partite, ma ha il livello, l’allenatore ed i giocatori giusti per rialzarsi e fare una grande prestazione a San Siro. D’altronde, il percorso fatto fino a qui parla da sé».

CAMMINO – Salvio sul cammino del Benfica. «Lo ha dimostrato nelle partite contro il PSG e contro la Juventus, che sono squadre molto forti. Il Benfica però è stato all’altezza. Sia in casa che in trasferta, se l’è sempre giocata alla pari. Il Psg è stato a tratti superiore, ma la Juventus l’ha battuta nettamente in entrambe le partite. Ha dimostrato di poter affrontare qualsiasi squadra in Champions League».

LAUTARO MARTINEZ – Salvio su Lautaro Martinez, con cui ha condiviso la Nazionale argentina. «E’ un grande giocatore, di primissimo piano. Da tempo sta dimostrando di essere un grande attaccante. Molte squadre vorrebbero averlo. Il livello che ha raggiunto non mi sorprende, ma non ha ancora raggiunto il suo massimo e credo che possa migliorare ancora molto».