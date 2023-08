Salandin: «Juventus lavora per Lukaku. Difficoltà da Vlahovic»

L’affare tra Romelu Lukaku e l’Inter è definitivamente chiuso da settimane, c’è la Juventus per il calciatore. Commenta la situazione Stefano Salandin su TMW Radio.

OPERAZIONE – Stefano Salandin lascia la porta aperta: «La Juventus ci sta lavorando pesantemente, è un’operazione complessa non tanto per Lukaku ma per Vlahovic e i conti bianconeri. Loro vogliono evitare la cessione pesante, ma devono farla anche per dare un segnale positivo alla UEFA. Non ci sono i conti per far giocare Vlahovic e Lukaku insieme. Ci sono delle regole da rispettare per le italiane».