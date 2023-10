Sala: «San Siro? La mia speranza è che una tra Inter e Milan possa…»

Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione legata allo stadio: il suo riferimento è andato tanto all’Inter quanto al Milan. Le sue parole.

AIUTO − Giuseppe Sala, in occasione della cerimonia dell’alzabandiera dell’Associazione Arma Aeronautica Aviatori d’Italia in piazza Duomo, ha parlato ancora una volta della questione legata allo stadio. Le sue parole riportate da Sky Sport: «Spero che una delle due squadre, Inter o Milan, possa restare a San Siro. In quel caso il Comune di Milano sarebbe disposto ad aiutare. Non mi permetto di giudicare il progetto dell’ Inter perché sarebbe irrispettoso. In realtà io non conosco né quello dell’Inter né quello del Milan, ufficialmente, si parla di più di quello del Milan. La mia osservazione nasce però dal fatto che quando all’inizio discutevo con le due squadre quello che mi dicevano, e soprattutto Scaroni insisteva su questo aspetto, era che non è impossibile rimettere a posto San Siro, è impossibile con due squadre che ci giocano perché poi diventa troppo complesso».