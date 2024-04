Sabatini: «Tifosi Juventus accettino sentenze. Inter 20 scudetti»

Sandro Sabatini non ci tiene a raccogliere simpatie né dai tifosi della Juventus né tantomeno dai tifosi dell’Inter. Su Radio Sportiva rincara la dose in maniera pesante.

SECONDA STELLA – Sandro Sabatini non prende una posizione chiarissima: «Gli scudetti dell’Inter sono 20, quindi è di diritto avere due stelle. Se uno vuole scomporre e attirare un po’ di simpatie nerazzurre, può dire che 19 sono stati conquistati sul campo e uno a tavolino. Rimangono comunque 20 scudetti, come quelli della Juventus sono 36 e non 38. Per avere la quarta stella la Juventus deve arrivare a 40, ne mancano 4. Riaprire il dossier sul 2006 non è giusto. Credo sia una ferita aperta in tutti. Si deve basare però sui fatti. Le sentenze sono esaurite nel percorso, la sentenza per l’Inter arrivò fuori tempo massimo. La Juventus è stata condannata. Non si possono mettere in discussione i risultati acquisiti e i verdetti».