ESCLUSIVA IN − Semplici: «Inter, col Cagliari rischio beffa. Inzaghi? Sottolineo questo!»

Salve mister Semplici, ha visto la partita di ieri sera tra Inter e Cagliari? Sorpreso dal risultato?

Per com’è andata sì. Nonostante la partita sia stata condotta dall’Inter per larghi tratti, alla fine ha rischiato anche di poterla perdere. Poteva essere una beffa. Il Cagliari voleva provare a portare via un risultato positivo e ci è riuscito. Ma tutto è rimasto invariato e anzi ora ci sarà questa partita importantissima lunedì prossimo, ovvero il derby. E l’Inter avrà la possibilità, in caso di vittoria, di festeggiare lo scudetto. Non sarà facile, ma come numeri ha questa possibilità.

Alla mezz’ora, Claudio Ranieri ha richiamato Jakub Jankto per inserire Matteo Prati. Mister Semplici, questa è stata una delle mosse vincenti?

In questo Cagliari, a parte l’aspetto tattico che sicuramente ha inciso, ha inciso soprattutto l’aspetto caratteriale dove la squadra ha dimostrato di avere grande unità di intenti e questo sicuramente gli ha permesso di reggere l’urto dell’Inter e riuscire poi, attraverso le sue qualità, a pareggiare la partita. Diamo merito anche a questo Cagliari per aver fatto una partita attenta, sotto l’aspetto della mentalità sicuramente positiva.

Mister Semplici, forse l’Inter ha perso un po’ di mordente nelle ultime settimane visto anche il grande gap dalla seconda in classifica, il Milan?

Chiaro che più si avvicina l’obiettivo, magari sotto certi aspetti durante le partite potrebbe esserci un piccolo calo di attenzione. Cerchi di vincere la partita il prima possibile, ma magari concedi qualcosa che prima di queste gare non concedevi. Però insomma abbiamo visto anche a Udine, dove ci hanno creduto fino alla fine vincendo al 95’. L’Inter ha dimostrato di essere una grande squadra e di meritarsi questo traguardo.

Semplici, lei ha anche affrontato diverse volte Simone Inzaghi negli anni (sei volte, tre vittorie a testa). Per lui sarà il primo scudetto in carriera, dopo aver già cinque trofei con l’Inter. È tra i top allenatori in Europa?

Credo che Inzaghi abbia fatto un percorso eccellente. Prima nel settore giovanile della Lazio, poi nella Lazio e poi credo abbia fatto il definitivo salto di qualità all’Inter. Bisogna dargli grande merito, perché sotto l’aspetto dell’idea di gioco l’Inter è migliorata e c’è da apprezzare questo miglioramento continuo che lui ha saputo fare. E credo che sia coronato da questo grande traguardo. Penso che Inzaghi sia uno dei migliori allenatori in circolazione, senza ombra di dubbio. Ci tengo a dire un’altra cosa.

Prego.

Oltre alla crescita professionale, avuta in questi anni, Inzaghi ha saputo circondarsi di uno staff importante che gli ha dato grande aiuto e insieme sono riusciti a far sì che le squadre allenate da loro arrivassero a degli obiettivi importanti.

Oltre l’Inter: arriva la settimana europea per le italiane

Un’italiana in semifinale tra le due coppe riusciremo sicuramente a portarla (o Milan o Roma). Mister Semplici, come vede invece Atalanta e Fiorentina?

L’Atalanta ha fatto un risultato direi storico, straordinario e inaspettato. Per il momento che stava attraversando il Liverpool, sembrava una partita quasi scontata a favore del Liverpool. Così non è stato, hanno fatto una grande prestazione. Ci sono i 90’ di ritorno e dovranno tenere alta la tensione perché il Liverpool rimane una squadra di grande forza e di grande valore. Spero sia sufficiente il risultato dell’andata. Per quanto riguarda la Fiorentina, spero che la squadra si possa qualificare perché all’andata non è stata una partita eccellente, ma giocando in casa può avere la forza di fare un risultato positivo e accedere in semifinale.

Roma-Milan l’altro quarto. Pioli si gioca tanto in questo doppio derby (lunedì a San Siro contro l’Inter in campionato)?

Momento importante per il Milan, perché si gioca tanto. Trova una Roma in grande condizione. A parte quello che è successo ieri, per fortuna N’Dicka si è ripreso, sarà una partita complicata e ambedue le squadre se la possono giocare. Rimane tutto aperto.

Semplici, una domanda sulla corsa salvezza: in attesa del Verona, dal Sassuolo all’Udinese (che deve recuperare i 25’ contro la Roma) abbiamo cinque squadre racchiuse in due punti. In mezzo Frosinone ed Empoli. Secondo lei, chi rischia di più?

Difficile dirlo perché ogni domenica ci sono delle sorprese. Sabato c’è stata la vittoria del Lecce, le altre hanno pareggiato, buon punto del Frosinone a Napoli. Chiaro che chi ha in questo momento qualche punto in più può essere favorito per quello che è l’obiettivo finale.

Mister Semplici presto la rivedremo in sella su qualche panchina?

Me lo auguro! Voglio ripartire il prossimo anno e ritornare ad allenare. Quest’anno è stato un anno un po’ particolare, non ci sono state le condizioni per poter rientrare. Però mi è servito per studiare, cercare di migliorarmi e aggiornarmi sia per l’Italia che per l’Europa.

