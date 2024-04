Inter, -3 alla seconda stella. Inzaghi pronto ad entrare nell’Olimpo

Mancano appena tre punti allo Scudetto numero 20 e alla seconda stella. L’Inter può raggiungere l’obiettivo con il Milan, Simone Inzaghi è pronto ad entrare nell’Olimpo degli dei nerazzurri.

MITOLOGICO – Simone Inzaghi tra una settimana potrebbe entrare di diritto nell’Olimpo degli dei nerazzurri. L’Olimpo è il monte dove, per la mitologia classica, vivono gli dei più importanti. Per la storia dell’Inter il tecnico piacentino rappresenterà proprio questo, perché sta raggiugendo l’obiettivo più importante degli ultimi anni. Ricercato per tempo, diventato quasi un’ossessione, ora mancano solo tre punti. Il pari con il Cagliari è indolore se si pensa alla possibilità di lunedì prossimo.

Inter e Inzaghi, vincere non basta a tutti

CHANCE – L’Inter può vincere lo scudetto in casa del Milan, a San Siro di fronte a più di 60.000 tifosi rossoneri. C’è l’obbligo di trovare i tre punti, sarà quindi molto difficile considerando l’impegno che ci metteranno gli avversari per evitare l’umiliazione definitiva. Sì, perché sarebbe una grandissima umiliazione e una macchia importante per la storia del Milan. Dopo aver subito l’eliminazione alla semifinale di Champions League lo scorso anno Stefano Pioli sta per entrare nel libro rossonero per un’altra pagina negativa per il mondo del club di Gerry Cardinale.

MERITI – Nonostante tutto questo c’è ancora chi ieri, dopo il 2-2 con il Cagliari, ha avuto il coraggio di criticare l’Inter e Inzaghi. Non è piaciuto l’atteggiamento, non è piaciuto il fatto che i giocatori si siano già sentiti arrivati. Ci si dimentica però che la seconda in classifica dista 14 punti ed è normale ormai avere cali di tensione. Rimanere in Europa avrebbe dato tutt’altro sapore a questo finale di stagione, ma gli episodi sono andati dalla parte sbagliata. L’allenatore ex Lazio così merita solo encomi: 26 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta in un anno perfetto. Nel girone di ritorno, da gennaio, la compagine meneghina ha raccolto 12 successi e 2 soli pari. Possiamo essere più che soddisfatti, riserviamo solo gloria a questo gruppo. E aspettiamo il momento giusto per festeggiare, magari il 22 aprile dopo le 22.30.