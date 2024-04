Cucchi: «Inter meno brillante contro Cagliari. Scudetto, vi spiego»

Riccardo Cucchi ha parlato anche di Inter-Cagliari, partita valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A, finita in pareggio per 2-2.

PARI – Queste le parole di Riccardo Cucchi su Inter-Cagliari, match finito in pareggio per 2-2, all’interno di un post pubblicato nella propria pagina Facebook. “Il Cagliari ottiene un pari importantissimo e insperato a Milano contro un’ Inter meno brillante e giocando un’ ottima gara. Cambia poco in ottica scudetto per i neroazzurri, molto in ottica salvezza per i rossoblu“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi