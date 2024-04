VIDEO – Inter-Cagliari 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Cagliari, posticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



UN RISULTATO SU TRE – Inter-Cagliari 2-2 nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. L’Inter, per essere campione lunedì prossimo nel derby contro il Milan, avrà a disposizione solo la vittoria. Questo perché il pareggio se lo prende il Cagliari, nel finale e in maniera discussa. Capolista in vantaggio al 12′, bella palla di Matteo Darmian sulla destra per Alexis Sanchez e sul suo cross in tap-in fa 1-0 Marcus Thuram. Il francese torna a segnare dopo due mesi. Ma l’Inter non è ermetica, concede qualche occasione al Cagliari e lo mantiene in partita. Con l’inevitabile epilogo del pareggio al 64′, su lancio in avanti con sponda di Zito Luvumbo per la conclusione centrale di Eldor Shomurodov. L’ingresso di Davide Frattesi dà ancora una volta i suoi frutti: su un suo colpo di testa respinge col braccio Yerry Mina, rigore incontestabile. Calcia Hakan Calhanoglu, tocca Simone Scuffet ma non basta a evitare il 2-1. Che non è il gol vittoria per l’Inter perché all’83’, su palla in avanti, Gianluca Lapadula fa sponda verso Nicolas Viola col braccio sinistro per il 2-2. Il VAR scandalosamente non interviene e il gol – irregolare – è convalidato. Nel quinto minuto di recupero Viola può addirittura far vincere il Cagliari, ma di testa manda in bocca a Yann Sommer.

INTER-CAGLIARI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Inter-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.