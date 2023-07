Sabatini: «Sommer? Un aggettivo giusto. Ma all’Inter mancano dei gol»

Si continua a trattare per Sommer all’Inter, nella speranza che il Bayern Monaco dia l’OK. Sabatini è d’accordo sull’arrivo del portiere svizzero, ma segnala come sia necessario anche trovare qualcosa in avanti. Le sue parole a Radio Radio – Lo Sport.

PROMOSSI A METÀ – Sandro Sabatini valuta le mosse dell’Inter: «Yann Sommer è uno molto reattivo, è l’aggettivo giusto. Tra i pali è molto bravo, ma questo non significa che sia debole nelle uscite. Io pensavo che André Onana non fosse un grande portiere e invece l’ha dimostrato, lui sembrava a lungo termine mentre Sommer per passare uno-due anni. Vedremo, ma è affidabilissimo. Alvaro Morata? È bravo, anche come persona, ma non so se arrivi ai gol di Edin Dzeko. E mancano i gol di Romelu Lukaku: l’Inter è più debole dell’anno scorso».