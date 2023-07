VIDEO – Inter, ultimo allenamento e autografi prima dell’Al-Nassr

Domani alle 12.15 italiane l’Inter affronterà l’Al-Nassr di Marcelo Brozovic in amichevole a Osaka. La prima di questa tournée, che vedrà poi i nerazzurri affrontare il PSG. Ultimo allenamento con sessione di autografi, in vista della gara di domani.

ALLENAMENTO E AUTOGRAFI – Si continua a lavorare in casa Inter, sia in vista della prossima stagione, sia in vista del test amichevole di domani contro l’Al-Nassr in quel di Osaka. Ultimo allenamento oggi per la squadra di Simone Inzaghi prima della gara, con anche una sessione di autografi per i tifosi presenti al termine.

Questo il video pubblicato dal club su Twitter.