Sabatini: «Onana titolare? Difficile, Handanovic ha potere! 2 scelte dubbie»

In casa Inter uno degli argomenti principali è quello legato al dualismo tra Handanovic e Onana con il camerunese ancora a secco di presenze. Il parere di Sabatini su ciò ma anche sulle scelte di Inzaghi

DOMANDE − Sandro Sabatini, in collegamento a Radio Sportiva, si è espresso così sia sul dualismo in porta che sulle scelte di Inzaghi: «Handanovic-Onana, se tu confermi lo sloveno lo devi mettere titolare perché poi diventa difficile da gestire in spogliatoio, ha potere e leadership. Derby? Avrei voluto vedere Dzeko titolare perché è innegabile che quando lui è in campo l’Inter gioca meglio. Succedeva lo scorso anno e anche adesso. Con Dzeko l’Inter ha un regista in più, perché Inzaghi gli ha preferito Correa non lo so. Al contempo non capisco lo scarso minutaggio di Mkhitaryan».