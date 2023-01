Sabatini: «Inter ha costretto Napoli a giocar male! Attacco? Prima Dzeko»

L’Inter ha battuto il Napoli a San Siro riaprendo un po’ la corsa scudetto che prima della sosta Mondiale sembrava un affare quasi chiuso. Sandro Sabatini, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, non intende togliere meriti alla squadra di Inzaghi sottolineando la qualità eccelsa di Dzeko

MERITI – L’Inter ha inflitto al Napoli la prima sconfitta della stagione. Secondo Sandro Sabatini, non è vero che si stanno togliendo meriti ai nerazzurri per la vittoria contro la capolista: «Il calcio è bello perché è vario, dicendo che il Napoli non ha giocato bene si dice anche che l’Inter ha costretto il Napoli a giocar male. Basta che uno voglia capire ciò che si dice. Dicendo che Lobotka, Osimhem e Kvaratskhelia hanno giocato male si dice anche che Calhanoglu a centrocampo ha dominato su Lobotka, Acerbi ha controllato bene Osimhen e Kvaratskhelia è rimasto intrappolato nella morsa di Skriniar e Darmian. Sinceramente è chiaro che il Napoli nel 2022 ha avuto un trascinatore pazzesco, cioè Kvaratskhelia, che ieri non ha giocato bene. Elmas ha giocato meglio però, in generale, dire che Spalletti ha ritardato i cambi… Magari un po’ sì, ma mettiamoci nei suoi panni: Raspadori è una seconda punta, per far giocare lui devi passare al 4-2-3-1».

QUALITÀ – Sabatini esalta poi le qualità di Edin Dzeko: «Io sono innamorato calcisticamente di Dzeko da tanti anni, resto tutte le volte sorpreso da come questo grande campione continui a giocare in maniera così impressionante. È un giocatore di grandissima tecnica che gioca meglio per sé e per gli altri, può fare la prima punta e la seconda punta ma anche il fantasista. Lo puoi mettere anche alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez perché sa fare tutto, è ovvio che ha 37 anni e non si può pensare che faccia tutto per 90 minuti tre volte a settimana. Qual è la coppia migliore? Io a parità di condizione faccio giocare Dzeko e poi di volta in volta scelgo tra Lukaku e Lautaro. In area Lautaro è più Inzaghi, in altre partite c’è bisogno di approfittare degli spazi e di maggior contatto fisico e lì è meglio Lukaku. Dzeko però sta bene».