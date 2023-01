Impallomeni: «Darmian ha annullato Kvaratskhelia! Inter squadra seria»

Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter, vittoriosa a San Siro contro il Napoli capolista. Un focus anche sulla prestazione di Darmian in marcatura su Kvaratskhelia

SCUDETTO – Queste le parole di Impallomeni: «Mi è piaciuta molto l’Inter col Napoli. Dzeko ha aperto nuovi spiragli per sé e per la concorrenza. Nelle ultime otto giornate Inter, Juventus e Napoli hanno fatto 21 punti, il Milan 19. Per lo scudetto sono credibili tutte e tre. Non facciamoci impressionare dal gioco, la Juventus sta facendo qualcosa di clamoroso, sette vittorie senza prendere gol. Attenzione! L’Inter vista ieri è una squadra seria. Si è avvicinata alla vittoria con umiltà, molto Inzaghiana. Ho visto una squadra tonica, umile e che ha rispettato il Napoli. Lo ha battuto con pazienza e non sbagliando nulla nei duelli individuali. E Darmian ha annullato Kvaratskhelia».