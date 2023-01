FOTO – Asllani celebra il successo dell’Inter sul Napoli: «Grande vittoria!»

Kristjan Asllani, attraverso il suo account di Instagram, celebra il successo dell’Inter sul Napoli. Il centrocampista si proietta poi alla prossimo match dei nerazzurri contro il Monza

SODDISFAZIONE – Kristjan Asllani non è sceso in campo in Inter-Napoli ma, attraverso i suoi canali sociali, il centrocampista celebra l’importantissimo successo dei nerazzurri sulla capolista, che rilancia le ambizioni scudetto degli uomini di Inzaghi. Il centrocampista, inoltre, si proietta già al prossimo match dell’Inter, impegnata sabato contro il Monza: «Grande vittoria ieri. Ora lavoro non stop per la prossima partita!».