Sabatini: «Contraddizione Inter, soffocata dai debiti! Zhang obbliga…»

Sabatini dice la sua sui movimenti dell’Inter sul mercato, evidenziando le problematiche finanziarie del Presidente Zhang. Ecco l’intervento del giornalista su Radio Sportiva.

ASSURDITÀ – Sandro Sabatini è scettico sul piano che l‘Inter ha intenzione di mettere in atto per riportare Romelu Lukaku a Milano. Così parla il giornalista nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «Massimo Moratti al posto di Steven Zhang avrebbe tenuto André Onana e ricomprato Lukaku. Secondo le valutazioni dell’Inter dei 50 milioni di Onana se ne danno 35 al Chelsea. Ma secondo voi il club inglese venderebbe il belga per 35 milioni con un pagamento pluriennale? Zhang, per la terza estate consecutiva, obbliga Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a chiudere il mercato in attivo. È una cosa che va benissimo, viva la sostenibilità e il calcio in cui devono tornare i conti. Però, che l’Inter debba essere soffocata dai debiti e dalle esigenze, alla lungo diventa una contraddizione. Qualcosa non mi torna. Se l’Inter dovesse veramente riuscire a vendere Onana per 50 milioni di euro e a prendere Lukaku per 35 ci metto la firma anche io. Perché come operazione di calciomercato è straordinaria. Per quanto riguarda il calcio, invece, risponderà il campo».