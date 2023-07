Longhi: «Inter, la stagione scorsa un paradosso. Spiego il difetto!»

Longhi fa il punto della situazione sull’Inter, individuando quelli che sono stati i problemi della scorsa stagione e di come si sta cercando di risolverli. Di seguito il pensiero del giornalista, intervenuto su Radio Sportiva.

CREATIVITÀ – Bruno Longhi ripercorre alcuni momenti dell’ultima stagione dell’Inter, individuando alcune problematiche. Intervenuto nella trasmissione radiofonica “Il Processo di Sportiva”, il giornalista afferma: «Finché ci sarà questa proprietà l’Inter sarà sempre costretta ad essere creativa. La fortuna è che il mercato ora è talmente vasto che con un pizzico di attenzione ti offre la possibilità di coprire quei ruoli che si scoprono per necessità economiche. La scorsa stagione dell’Inter è stata un paradosso. Ha perso delle partite incredibili non perché era svagata perché si mangia 5/6 palle gol. L’Inter è stata una squadra che ha prodotto talmente tanto e poi in alcune partite, forse per superficialità o essendo distratta inconsciamente dalla Champions League, si fermava. C’è quel qualcosa che dev’essere instaurato nelle teste dei giocatori: tutte le partite anche in campionato devono essere giocate come se fossero partite di Champions League. Non è facile mantenere sempre alta quest’attenzione ma penso che il difetto fosse soprattutto lì. L’Inter anche quest’anno deve fare di necessità virtù, andando a cercare quei giocatori che devono coprire ruoli rimasti scoperti. Però c’è questa voglia di italianità che Giuseppe Marotta sta inseguendo e perseguendo, nel ricordo di quello che era la sua Juventus. L’Inter sta diventando una squadra molto italiana e questo produce sempre qualcosa di buono alla fine. Qualche campione al posto giusto e poi tanti italiani per cementare il gruppo. E per far sì che la squadra abbia la solidità necessaria, probabilmente per non sbagliare quelle partite».