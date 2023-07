Lukaku fondamentale per l’Inter! Ad oggi no alternative

Romelu Lukaku vuole l’Inter. Ed il club nerazzurro spera di accontentare il suo desiderio di tornare a Milano.

NO ALTERNATIVE – Romelu Lukaku spinge per il rientro all’Inter. ILa volontà del calciatore, espressa più volte, è ancora salda: al Chelsea ha fatto sapere di non aver intenzione di valutare altre proposte, il ritorno a Milano è una priorità. Una priorità reciproca perché anche per l’Inter il rientro del belga è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati per la prossima stagione. Se si vorrà davvero puntare allo scudetto della seconda stella, accompagnato da un percorso convincente nelle coppe, Inzaghi dovrà avere a disposizione una squadra completa e con alternative di livello in tutti i ruoli. E proprio il tecnico, nella conferenza di ieri, ha ammesso il desiderio di allenare nuovamente il belga: ad oggi, infatti, non esistono alternative per l’Inter. Gli sforzi della società sono concentrati sulla trattativa col Chelsea che va accontentato, sempre restando nei limiti dei paletti imposti dalla proprietà.

OFFERTA – Per far concretizzare il ritorno di Lukaku servirà un’ulteriore rilancio alla proposta da 30 milioni presentata al Chelsea nelle ultime ore: la sensazione comune è che una cifra vicina ai 40 milioni possa sbloccare la trattativa. In tal senso potrebbe velocizzare le operazioni la cessione di Onana su cui da settimane è in pressing il Manchester United. Il ritorno di Lukaku risulta quindi fondamentale per capire il tono e le vere ambizioni del club nerazzurro per la prossima stagione e gli anni avvenire.