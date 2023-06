Sabatini: «Brozovic paga metà Frattesi. Handanovic, indizio social»

Brozovic va all’Al-Nassr e ora l’Inter può affondare per Frattesi. Sabatini illustra i piani nerazzurri, per poi concentrarsi anche su Handanovic

PIANO − In collegamento su Radio Radio, Sandro Sabatini illustra i piani nerazzurri: «Brozovic fino all’ultimo li ha tirati fino a cento milioni in tre anni. Poi ha detto sì e a modo suo ha fatto un favore all’Inter, che incassa una ventina di milioni per pagare mezzo Frattesi. L’altra metà sarà pagata con il cartellino di un giocatore. Ci si scandalizza dei soldi arabi, ma le casse europee acquisiscono ampio respiro. Con i soldi di Onana l’Inter tenta di prendere Lukaku, questo il piano E con gli spiccioli prova a prendere un altro portiere. Particolare social che va seguito, mentre D’Ambrosio ha già fatto il suo saluto, Handanovic ancora non l’ha fatto. L’Inter è orientata a prendere un portiere giovane da far maturare confermando Handanovic in rosa».