Bucchioni: «Inter competitiva, miracolo della dirigenza! In attacco due colpi»

Bucchioni nel corso di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha espresso la sua opinione riguardo il lavoro della dirigenza dell’Inter durante il mercato.

MERCATO INTER – Enzo Bucchioni parla così del mercato dei nerazzurri: «La dirigenza dell’Inter fin qui ha fatto miracoli costruendo una squadra competitiva e senza budget. In sostanza: Marotta e Ausilio se vogliono un giocatore non possono andare lì, mettere i soldi in un tavolo e portarselo a casa. Questo non è possibile per le ragioni economiche che sappiamo, quindi bisogna aspettare gli incastri. La pazienza è necessaria perché non dipende solo da te, ma anche da tutti gli altri. Sono convinto però che l’Inter in un modo o nell’altro farà altri due attaccanti, magari ripetendo lo stesso prestito della scorsa stagione per Lukaku».