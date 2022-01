Sabatini: «Alternativa all’Inter? Il Napoli! Caicedo non farà 5′ a partita»

Sabatini scarta il Milan come principale contendente del titolo all’Inter: per il giornalista è il Napoli. Da Pressing Serie A su Italia 1 elogia anche Dzeko per il gol al 90′ col Venezia e commenta il possibile arrivo di Caicedo.

LE INSEGUITRICI – Sandro Sabatini non vede un derby per vincere la Serie A: «Il Napoli è l’alternativa all’Inter, diciamolo. Ha dei punti persi con delle squadre che nel girone di ritorno, fatta un minimo d’esperienza, non perderà. Non so se sia bravura della squadra di Simone Inzaghi o fortuna. Quando vedi che fa gol Andrea Ranocchia in rovesciata è fortuna, non c’è niente di male a dirlo. Se fa gol Edin Dzeko di testa è bravura. Alex Sandro nella Supercoppa Italiana ha fatto come Vratislav Gresko (il 5 maggio 2002, ndr). Felipe Caicedo non giocherà cinque minuti nell’Inter di media a partita, però comunque è pronta a prenderlo».