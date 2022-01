Caicedo-Inter poi domino: due strade per chiudere. Il Genoa trova sostituto – SM

Ultima settimana di mercato che può portare Caicedo all’Inter, dal suo allenatore ai tempi della Lazio Inzaghi. Raimondi, in collegamento per Pressing Serie A su Italia 1, segnala come il Genoa abbia trovato il sostituto.

IN ARRIVO – Claudio Raimondi anticipa un acquisto per l’Inter: «Per sopperire all’infortunio di Joaquin Correa, ma non solo, verrà accontentato Simone Inzaghi con Felipe Caicedo. Procede spedita la trattativa: si deve decidere se prenderlo in prestito dal Genoa oppure se rescinde. Il Genoa si è cautelato con Roberto Piccoli, interessantissimo Golden Boy dell’Atalanta che arriverà in prestito secco. Questo effetto domino sbloccherà la possibilità per la Sampdoria di avere Stefano Sensi. L’Inter si fa trovare prontissima nell’emergenza, perché avrà un febbraio complicato».