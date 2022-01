Ordine: «Inter, gol in rovesciata non è fortuna. Ma un’altra combinazione giusta»

Ordine non è certo contento per i risultati recenti dell’Inter. Il giornalista, nel corso della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, si lamenta perché a suo dire gli avversari hanno avuto diverse assenze nelle ultime partite della capolista.

SE LA PRENDE – Franco Ordine valuta il rendimento dell’Inter: «Non è fortuna il gol di Andrea Ranocchia in rovesciata contro l’Empoli, il gesto tecnico è di grande valore. Più che altro la combinazione giusta è che giochi con l’Atalanta che ne ha un sacco fuori, con la Juventus idem. Col Venezia ne aveva parecchi fuori, l’unico giocatore che teneva un po’ in piedi la squadra era Antonio Junior Vacca e dopo ventidue minuti è uscito. Deve capitare il contrario: prima o poi gioca contro avversari che non hanno settantasette infortunati. Il gol dell’1-1? Secondo me l’arbitro, che è dietro rispetto alla collisione fra i due, poteva e doveva essere aiutato dal quarto uomo, che ce l’ha proprio di faccia e vede in maniera molto più chiara e nitida la collisione e il gomito di Edin Dzeko nei confronti di Marco Modolo».