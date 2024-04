Barzaghi: «Inter, lavori nel pomeriggio ma uno già qua! Esempio»

L’Inter oggi riprenderà i lavori ad Appiano Gentile con tutta la rilassatezza di questo mondo. Ma un giocatore si è già presentato in mattinata. Barzaghi lo racconta.

ESEMPIO − L’Inter oggi riprende gli allenamenti in vista della partita contro il Torino. Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, esalta Mkhitaryan: «Già un cambiamento nella reception del centro sportivo Suning con la scritta Inter campione. La squadra ha vinto lo scudetto e teoricamente potrebbe rilassarsi. La ripresa degli allenamenti è nel pomeriggio, ma come se nulla fosse già un giocatore è qua da stamattina: parliamo di Mkhitaryan. Fa capire la mentalità vincente di una squadra, di un giocatore che quest’anno è stato qualcosa di incredibile. Arriva di mattino per prepararsi a lavorare. Basta questo per far capire il segreto di questo gruppo e di questo giocatore».