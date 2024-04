Graziani: «Zirkzee? Un rischio all’Inter! Io ragionerei così»

Uno dei nomi segnalati in questi giorni per l’Inter della prossima stagione è quello di Zirkzee del Bologna. Graziani, in collegamento durante Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva, non è però così convinto.

RINFORZARE AL MEGLIO – L’Inter ha vinto lo scudetto e il calciomercato comincia già a diventare uno dei temi dei nuovi campioni. Francesco Graziani evidenzia i ruoli: «Non c’è da dimenticare il ruolo di Piero Ausilio. Giuseppe Marotta è una persona straordinaria, poi Ausilio è quello che lavora sul campo. Le trattative per portare Mehdi Taremi e Piotr Zielinski le ha portate avanti lui, è uno dei grandi protagonisti. Ne hanno già presi due, io fossi Joshua Zirkzee se andassi in Champions League col Bologna non mi muoverei. È una realtà bellissima e poi è titolare e fino a prova contraria uno dei protagonisti. All’Inter c’è il rischio che vada a fare la panchina e si intristisca. Rimanga almeno per un altro anno, poi si vedrà: non sono nella testa del calciatore, ma io ragionerei così».

Zirkzee-Inter, Graziani dice no

L’ALTERNATIVA – A Graziani non convince quindi la voce su Zirkzee. Ma per l’Inter vede novità a livello societario che daranno una mano: «È chiaro che lì bisogna confrontarsi con le difficoltà finanziarie. Adesso a Steven Zhang arriverà in soccorso un fondo importante, per permettergli di programmare la prossima stagione se non le prossime due. Ha già fatto qualcosa con Taremi e Zielinski, farà ancora altro. Basta azzeccare un acquisto per reparto, per avere una competitività maggiore».