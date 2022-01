Saccani: «Dzeko-Modolo? Colpo sulla testa, errore del quarto uomo»

L’ex arbitro Saccani, moviolista per La Domenica Sportiva su Rai 2, ritiene punibile il contatto Dzeko-Modolo in Inter-Venezia. L’errore però viene assegnato al quarto uomo che non ha aiutato l’arbitro.

L’EPISODIO − Massimiliano Saccani conduce la moviola sul gol del pareggio nerazzurro: «Il gol del pari al 42′ nasce dal contrasto aereo fra Edin Dzeko e Marco Modolo, poi il pallone viene conquistato dal Venezia due volte con Pietro Ceccaroni che lancia il pallone al centro del campo. Sicuramente fallo di Dzeko su Modolo perché questi contrasti col braccio sono punibili. È sfuggito all’arbitro non messo in una posizione idonea, il VAR non può intervenire perché non è condotta violenta. Do colpe al quarto uomo che poteva sicuramente intervenire. Il VAR non può intervenire perché il pallone è tornato al centro del campo. È un colpo sulla testa, l’arbitro doveva essere richiamata dal quarto uomo per interrompere il gioco».