Rummenigge: «Inter parte significativa della mia vita! Che ricordi il primo gol»

Rummenigge ha giocato tre stagioni all’Inter, dal 1984 al 1987, lasciando un grande ricordo. In una lunga intervista sul Corriere dello Sport ricorda quel periodo e in particolare il suo primo gol in nerazzurro. Ecco un breve estratto delle sue parole dal giornale oggi in edicola.

IL PASSATO NON SI CANCELLA – Per Karl-Heinz Rummenigge l’Inter nella sua vita vale moltissimo: «Una parte significativa, forse la più divertente. La mia Inter sono i tifosi, quella gente, il loro affetto. Ricordo una partita dell’84, il 4-0 alla Juventus. Il mio primo gol in campionato. Fallo laterale, il pubblico si trova a cinque metri dalla linea e sento urlare “Kalle!, Kalle!” Da pelle d’oca, una sensazione che non avevo mai provato… Negli anni Ottanta la Serie A era il top mondiale».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni