Inter-Porto, per Inzaghi quattro cambi di formazione dall’Udinese: le scelte – CdS

Per Inter-Porto di stasera (ore 21) si vedrà una formazione molto diversa da quella vista contro l’Udinese sabato. Il Corriere dello Sport dà quattro cambi rispetto a sabato: ecco quali.

PROBABILI FORMAZIONI – Inter-Porto arriva a quattro giorni dall’Udinese, con un minimo di tempo in più per recuperare. Stando al Corriere dello Sport, saranno quattro le novità rispetto alla partita di sabato. Simone Inzaghi rimette di sicuro André Onana, dopo il ritorno di Samir Handanovic da ex (vedi articolo). In difesa c’è di nuovo Milan Skriniar, che rimpiazza solo formalmente Matteo Darmian perché quest’ultimo va largo a destra al posto di Denzel Dumfries. A centrocampo Hakan Calhanoglu vertice basso con Henrikh Mkhitaryan (recuperato per Inter-Porto) mezzala sinistra, quindi Marcelo Brozovic parte fuori (vedi articolo). Scontato anche il ritorno di Lautaro Martinez in attacco, ma sul quarto cambio di Inzaghi rispetto all’Udinese c’è più incertezza. Il quotidiano romano mette in leggero vantaggio Romelu Lukaku su Edin Dzeko, ma tutto sarà deciso nelle prossime ore (vedi articolo). Conferma poi per Francesco Acerbi rispetto a Stefan de Vrij, così come per Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Federico Dimarco. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Porto, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.