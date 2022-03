Rrahmani, non solo Inter e Milan: «Altre 2 in corsa! Vogliamo essere eroi»

Rrahmani si prepara alla sfida scudetto con il Milan in programma domenica alle 20.45 allo stadio “Maradona”. L’Inter, impegnata domani con la Salernitana (QUI le ultime), sarà una spettatrice interessata. Il difensore azzurro, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parla della lotta al titolo e lancia il guanto di sfida non solo alle milanesi

SI PUNTA ALL’OLIMPO – Amir Rrahmani, difensore del Napoli, si prepara alla sfida di domenica sera con il Milan. Secondo l’albanese la lotta scudetto non vede solo i rossoneri e l’Inter come avversari: «Con la Lazio è stata una vittoria importante per continuare a stare in alto in classifica. Ora le partite sono tutte importanti. Ci potrebbero essere almeno 4/5 squadre per lo Scudetto. Anche Atalanta e Juventus possono rientrare. Può succedere di tutto. Noi vogliamo essere ricordati come eroi, come disse Spalletti».