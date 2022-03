Staveley, co-Ceo Newcastle: «Inter-PIF? Non credo ci sia nulla di vero!»

L’Inter per un certo periodo è stata accostata a PIF, il fondo saudita proprietario del Newcastle, con i rumors che ciclicamente tornano attuali (vedi articolo). A togliere ogni dubbio sulle reali intenzioni di PIF è Amanda Staveley, co-ceo del Newcastle e co-proprietaria del club inglese, ai microfoni di calcioefinanza.it

VOCI INFONDATE – L’Inter può rientrare negli interessi futuri di PIF dopo aver acquistato il Newcastle? Secondo Amanda Staveley i rumors sono infondati: «Non credo ci sia nulla di vero, non so da dove provenga questa voce che ogni tanto esce fuori, ma nel caso dovreste chiedere a PIF. Abbiamo avuto l’opportunità di guardare al Chelsea, un club meraviglioso. Abbiamo guardato anche al Liverpool, tanto che abbiamo assistito a una sfida tra Newcastle e Liverpool ma ci siamo innamorati dell’atmosfera di St James’ Park e ora per noi c’è un club solo, il Newcastle».

Fonte: calcioefinanza.it