Caicedo: «Inter un sogno, punta della mia carriera! Partito da un reality»

Caicedo è il protagonista della sesta puntata di Careers, il format di Inter TV che racconta le carriere dei giocatori. L’ecuadoriano, reduce dall’esordio venerdì col Genoa, comincia dagli inizi.

L’INIZIO – Felipe Caicedo racconta di aver cominciato a giocare per il format Camino a la gloria: «Era come un reality show, dove venivano ragazzini di tutto il Paese. Ci siamo allenati in un posto, abbiamo fatto la finale e i migliori sono andati in Argentina a tentare la fortuna. Ho fatto tre mesi al Boca Juniors, è stato l’inizio della mia carriera. Il mio sogno è sempre stato trovarmi in una situazione come questa e giocare in una squadra come l’Inter. Poi è sempre stato un sogno poter rappresentare il mio Paese, i bambini del mio quartiere l’hanno sempre avuto e io ho avuto la possibilità di far parte di squadre importanti. Questa è la punta della mia carriera, il livello più alto».

LE DIFFICOLTÀ – Caicedo parla di quando le cose non andavano bene: «Ci sono momenti in cui pensi di gettare la spugna, ma sono andato avanti. Non mi arrendo mai, mi è servito andare via giovane dall’Ecuador. Il Basilea? Arrivavo a un posto molto caldo come Guayaquil, dove diciotto gradi erano “freddo”, a un clima totalmente differente con -12 e -13. Poi la lingua, era impossibile capirla perché io parlavo solo spagnolo mentre lì si parlava tedesco e qualcosa di italiano e francese. Mi è costato, sono state le complicazioni più grandi che ho avuto».

LA PRIMA BIG – Caicedo poi passa al Manchester City: «Una grande epoca, dove ho avuto la fortuna di vedere il cambio di obiettivi del club. Giocava per la metà classifica, poi ha avuto una modifica radicale per lottare al massimo. Ci sono stato dai diciannove ai ventuno anni, ho conosciuto compagni che mi hanno aiutato tanto come giocatore. È stata una bellissima esperienza. La Premier League è un grande campionato, io ero molto giovane e ho avuto un anno di ambientamento, poi nel secondo ho giocato di più. Sono quasi tutti nazionali, è un campionato molto difficile. Mi sarebbe piaciuto rimanere di più, ma non ho rimpianti e il ricordo è molto felice. Mi sono costruito una grande personalità e conosciuto tante persone che mi hanno aiutato a essere quello che sono».